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В Черногории мужчина открыл стрельбу: погибли 11 человек, шестеро ранены

Нападавший был убит в перестрелке с полицией. 34-летний местный житель устроил стрельбу из-за семейной ссоры.
В Черногории мужчина открыл стрельбу: погибли 11 человек, шестеро ранены
В Чернгории стрельба / rtcg.me

В городе Цетин (Черногория) днем 12 августа ​​неизвестный открыл огонь по людям на улице. В результате погибли как минимум 11 человек, еще шестеро ранены, в том числе дети. Об этом сообщает RTCG.

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Также отмечается, что ранение в голову получил полицейский. Один мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами головы и груди, троих пациентов с серьезными ранениями пришлось срочно доставить в операционную.

Нападавший был убит в перестрелке с полицией. По неофициальной информации, это 34-летний местный житель, который устроил стрельбу из-за семейной ссоры.

Напомним, в Германии и Австрии разразился скандал из-за вин с Гитлером. Фирме пытались запретить производить "диктаторские вина", но сделать это можно только после принятия специального закона.

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