Дефицит бюджета РФ в июле составил 892 млрд рублей

В правительстве РФ в своих расчетах исходят из того, что по итогам года бюджет будет дефицитный.

Дефицит бюджета России в июле составил 892 млрд рублей, из-за чего его профицит за весь 2022 год сократился на две трети. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Отмечается, что доходы бюджета по результатам семи месяцев пока все еще превышают расходы, однако эта разница за месяц сократилась с 1,4 трлн до 482 млрд рублей, то есть на две трети.

В июле доходы составили 1,76 трлн рублей, это более чем на четверть (на 26%) меньше, чем было годом ранее. При этом в июле упали как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы, соответственно на 23% и на 29% по сравнению с июлем 2021 года.

Также сообщается, что бюджетные расходы в июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 25%, что при падении доходов и определило месячный дефицит в 892 млрд. Траты июля составили 2,65 трлн рублей, что выше среднемесячного показателя первого полугодия в 2,11 трлн рублей.

В правительстве РФ в своих расчетах исходят из того, что по итогам года бюджет будет дефицитный. Дефицит планируется покрывать за счет Фонда национального благосостояния, размер которого на начало июля составлял около 210 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах.

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