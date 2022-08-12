Трампа ждет тюрьма? Новые расследования

Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа по поводу нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, что угрожает ему штрафом или заключением.

Дональд Трамп давно не президент США, но продолжает привлекать к себе внимание. Правда, теперь преимущественно уголовными делами. Их у него накопилась масса. Оказалось, что он кроме массы других своих эксцентричных поступков, любил забирать домой с работы совершенно секретные документы. Федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

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11 пакетов секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований, обыскавшие дом 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понедельник, изъяли 11 пакетов секретных документов, в том числе некоторые с грифом "совершенно секретно".

Во время обысков в резиденции Трампа были изъяты около 20 ящиков с вещами, подшивка фотографий, рукописная записка, указ о помиловании его соратника Роджера Стоуна и профайл "президента Франции".

В перечне изъятых вещей, с которым ознакомилось журналисты, указаны пакеты документов: четыре – с грифом "совершенно секретно", три – с грифом "секретно" и еще три – конфиденциальные. Более подробной информации о содержании документов в перечне нет.

Адвокаты Трампа утверждают, что он использовал свои полномочия, чтобы рассекретить материалы перед уходом с поста президента. Несмотря на это, существует законодательство, определяющее процесс хранения даже рассекреченных документов.

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Все серьезно

В распоряжении издания Politico оказался ордер на обыск имения Трампа. Согласно ему, федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

"Осуждение по этим статьям может обернуться тюрьмой или штрафом", - отмечает Politico и добавляет, что ордер свидетельствует о "чрезвычайной угрозе национальной безопасности, которую, по мнению федерального расследования, составляют утерянные документы".

Представитель Трампа Тейлор Будович заявил, что действия ФБР были "не просто беспрецедентными, но и ненужными – а теперь они распространяют ложь и намеки, чтобы исключить тот факт, что власть ополчилась против своего главного политического оппонента".

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Есть еще дела

Кроме того, Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января 2021 года его сторонники устроили погром в здании Капитолия.

Возможные обвинения включают в себя воспрепятствование подсчету голосов выборщиков в конгрессе и сговор с целью обмана Соединенных Штатов путем отмены результатов выборов. Потенциально это грозит Трампу не только крупными штрафами, но и тюремным заключением.

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