В США для охраны станции метро наняли ястреба

До появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров.

В американском городе Сан-Франциско ястреб по кличке Пакман стал охранником одной из станций метро - хищник отпугивает голубей. Об этом сообщает Reuters.

Как указано, транспортная компания Bay Area Rapid Transit (BART) заключила контракт с владельцем птицы Рики Ортизом. По его условиям, мужчина и его ястреб три дня в неделю патрулируют станцию и ее окрестности, распугивая голубей.

В BART отметили, что до появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции, которая имеет множество уступов, знаков, платформ и трубопроводов.

Издание информирует, что Ортиз подкармливает птицу кусочками мяса перепела или кролика, чтобы она не начала питаться голубями или местными грызунами во время работы.

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A five-year-old Harris Hawk named Pac-Man has taken up the perch at the Bay Area Rapid Transit system's El Cerrito del Norte station, where he scares off pesky pigeons https://t.co/i3Ej2zWXfW pic.twitter.com/hrqnqYJuQD — Reuters (@Reuters) August 12, 2022

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