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В США для охраны станции метро наняли ястреба

До появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров.
В США для охраны станции метро наняли ястреба

В американском городе Сан-Франциско ястреб по кличке Пакман стал охранником одной из станций метро - хищник отпугивает голубей. Об этом сообщает Reuters.

Как указано, транспортная компания Bay Area Rapid Transit (BART) заключила контракт с владельцем птицы Рики Ортизом. По его условиям, мужчина и его ястреб три дня в неделю патрулируют станцию и ее окрестности, распугивая голубей.

В BART отметили, что до появления Пакмана птичий помет был серьезной проблемой для пассажиров именно на этой станции, которая имеет множество уступов, знаков, платформ и трубопроводов.

Издание информирует, что Ортиз подкармливает птицу кусочками мяса перепела или кролика, чтобы она не начала питаться голубями или местными грызунами во время работы.

Cмотрите фотогалерею: В США для охраны станции метро наняли ястреба

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