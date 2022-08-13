Разведка Канады озвучила последствия взрывов в Крыму для России

У РФ снизилась возможность проводить воздушные операции над оккупированными территориями Украины.

Взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму негативно повлияют на воздушную войну армии РФ в Украине. Такими заключениями в пятницу, 12 августа, поделились в разведуправлении Вооруженных сил Канады.

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"Потери в Новофедоровке, скорее всего, немедленно снизят возможности России по проведению воздушных операций над оккупированными территориями на юге Украины и северо-западе Черного моря", - говорится в документе.

По данным канадских военных, в Крыму были уничтожены или повреждены без возможности дальнейшей эксплуатации "несколько" российских военных самолетов. Кроме того, как указано, значительные повреждения получили и другие российские сооружения, а также техника на аэродроме.

В разведке подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия оккупантов потеряла "не менее 90 самолетов и вертолетов".

Напомним, накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на авиабазе России в Крыму произошли, вероятно, по причине "нарушения правил пожарной безопасности".

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