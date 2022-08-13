Украинцы не в счет: за год число мигрантов в ЕС выросло на 86%

"Самым активным" продолжает оставаться Западно-Балканский маршрут, по которому афганцы, турки и сирийцы прибывают в Европу.

За первые семь месяцев 2022 года количество мигрантов в Европейском Союзе увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 12 августа сообщило европейское пограничное агентство Frontex.

По его данным, с января по июль в ЕС прибыло 155 090 мигрантов. При этом только в прошлом месяце число лиц, ищущих убежища, увеличилось на 63% в годовом исчислении - до 34 570.

Отмечается, что "самым активным" продолжает оставаться Западно-Балканский маршрут, по которому в регион за месяц попали около 15 тысяч незаконных мигрантов, что почти втрое больше, чем в июле прошлого года. Речь идет в основном о переселенцах из Сирии, Афганистана и Турции.

В агентстве подчеркнули, что в эту статистику не вошли беженцы из Украины, которых с конца февраля в Европу выехало 7,7 млн человек.

Напомним, в июне в Польше закончили строительство "стены" на 140-километровом отрезке границы с Беларусью.

От Польши до США. Как Запад борется с мигрантами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet