Экспорт украинского зерна не остановил продовольственный кризис - DW

Для транспортировки украинского зерна не хватает судов, а большая часть того, что удается вывезти, не попадает в бедствующие страны.

Договор об экспорте зерна из Украины пока не принес желаемых результатов в борьбе с мировым продовольственным кризисом. Об этом в среду, 17 августа, пишет Deutsche Welle.

"Для транспортировки украинского зерна не хватает судов, а большая часть того, что удается вывезти, не попадает в бедствующие страны", - акцентирует издание.

Также авторы материала обращают внимание, что украинские суда везут кукурузу, хотя "для многих стран именно пшеница является продуктом питания номер один".

"Незадолго до прибытия в порт назначения - Триполи - судно Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы на борту сменило курс. Согласно официальной версии, покупатель отказался получать груз, опоздавший на пять месяцев. Но главное в том, что Ливан в основном нуждается в пшенице, а не в кукурузе", - пишет DW со ссылкой на президента консорциума по импорту продовольствия Хани Бушали.

Также издание отмечает, что решения по грузу принимает Совместный координационный центр (JCC), созданный Россией, Украиной, Турцией и ООН для безопасной транспортировки зерна из украинских портов.

"На сайте JCC указано: "Судоходные компании принимают решения о движении своих судов исходя из своего бизнеса и интересов". Кроме того, только некоторые партии зерна закупаются Всемирной продовольственной программой ООН и доставляются непосредственно голодающим по всему миру", - обращает внимание издание.

"Что касается судов, которые уже покинули Украину, то JCC не имеет права решать, какое зерно куда направится. Предыдущие порты назначения были, например, в Турции, Великобритании, Ирландии или Южной Корее. Это комерческие сделки", - говоритяс в статье.

Также многие страховщики не хотят страховать перевозки из зоны конфликта.

"Как результат, только часть зерна, хранящегося сейчас в Украине, может быть экспортирована", - акцентируется в материале.

Всего за 17 дней работы зернового коридора из портов вышли 24 суда. Только вчера из портов вышло сразу пять судов с 110 тысячами тонн зерна - самый большой караван.