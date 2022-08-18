В мечети Кабула прогремел взрыв, погибли десятки людей

По словам местных жителей, взрыв произошел в мечети Садикия, расположенной на северо-востоке Кабула. Также были слышны звуки выстрелов.

Мощный взрыв прогремел в мечети в районе Хайр-Хана в Кабуле, Афганистан во время вечерней молитвы. Об этом в среду, 17 августа, пишет Reuters, а также итальянская неправительственная организация Emergency, управляющая больницей в Кабуле.

Очевидцы сообщили Reuters, что мощный взрыв произошел в северном районе Кабула, выбив окна в зданиях рядом. На место прибыли машины скорой помощи.

Представитель разведслужб "Талибана" на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что число убитых и раненных может достигать до 35 человек. Среди убитых - имам мечети.

По сообщению медиков, в больнице скорой помощи в Кабуле находится 27 раненных, в том числе семилетний ребенок.

Официальный представитель полиции Кабула Халид Задран сказал Reuters, что в результате взрыва есть жертвы, но цифры пока не ясны.