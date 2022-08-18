Эксперты и военные призвали Байдена усилить помощь Украине

Россия стремится захватить как можно больше территории, организовать на них псевдореферендумы как основание для аннексии, а также пытается расколоть единство Запада в вопросе поддержки Украины.

Ряд американских экспертов, военных и дипломатов призвали главу Белого дома джо Байдена решительнее помогать Украине, а именно нарастить поставки оружия. Об этом в среду, 17 августа пишет The Guardian.

При этом, эксперты отметили, что в войне РФ против Украины "наступает решающий момент, и на кону в том числе - жизненно важные интересы Соединенных Штатов".

В частности, среди тех, кто обратился с призывом активнее помогать Украине: бывшие главнокомандующие объединенных сил НАТО в Европе, генералы Филипп Бридлав и Весли Кларк; бывший чиновник Госдепа и Пентагона Дибра Кейган; бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман, доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии; посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы; бывший посол США в Украине Джон Хербст; экскомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес; бывший посол в Германии Джон Корнблум; бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер; бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал; бывший помощник генпрокурора Роберт МакКонелл; экспосол по особым поручениям в отношении бывшего СССР Стефен Сестанович; бывший сотрудник разведки США, эксперт безопасности Джон Сайфер; бывшие послы в Украине Уильям Тейлор и Мари Йованович; бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер; бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экспосол США в России и НАТО Александр Вершбоу.

Обращаяясь к президенту США, они отметили, что Штаты уже оказывают военную, финансовую помощь Украине, однако подчеркнули, что она недостаточная и не может до сих пор помочь Украине отбить захваченные территории.

"Из-за чрезмерной осторожности с целью не спровоцировать эскалацию со стороны РФ (конвенционную или ядерную) мы, на самом деле, уступаем инициативу президенту РФ Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, которое должно заставить ее прекратить агрессию и серьезно хотеть переговоров", - отмечают подписанты.

Они же указали, что действия россиян аморальны, неприемлемы, которые указывают на геноцид украинцев.

"Американские принципы и интересы требуют решительной реакции - достаточной для того, чтобы заставить россиян отступить как можно ближе к границам по состоянию на февраль и сделать цену за войну достаточно "дорогой". Сейчас, когда российские войска пытаются перегруппироваться на востоке и предотвратить попытку Украины отвоевать Херсон на юге, союзники Украины должны устранить все препятствия, предоставив Украине средства, которые ей нужны для получения преимущества", - подчеркивают эксперты.

При этом они подчеркнули, что под угрозой сейчас находятся и другие страны Европы, в том числе страны Балтии.

"С необходимым оружием и экономической поддержкой Украина способна нанести поражение России. А если это произойдет - меньшая вероятность, что нашим военным придется рисковать своими жизнями, защищая союзников под гарантиями США, которым тоже угрожает Россия", - аргументируют они.

Также эксперты обратили внимание на "перемирие" о котором говорит Москва. Они подчеркнули, что с врагом говорить не о чем и так званое перемирие враг лишь использует для перегруппировки сил и подготовки нового удара.

Они отмечают, что Россия сейчас стремится захватить как можно больше территории, организовать на них псевдореферендумы как основание для аннексии, а также пытается расколоть единство Запада в вопросе поддержки Украины, используя газовый шантаж перед приближением зимы и создавая угрозы для глобальной продовольственной стабильности.

Подписанты не соглашаются с опасениями администрации Байдена относительно того, что определенные действия могут слишком спровоцировать Путина и что, как сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, в Белом доме хотят "избежать Третьей мировой".

По их мнению, хотя Россия неоднократно прибегала к ядерным угрозам, следует помнить, что США - также ядерное государство, и было бы стратегической ошибкой считать, что ядерное сдерживание больше не работает.

Напомним, президент Украины заявил, что Россия не намерена заканчивать эту войну, а потому все переговоры с этим государством не имеют смысла.