Эстония закрыла для россиян с шенгеном доступ на свою территорию

Россияне все еще могут въехать с эстонским Шенгеном в другие страны Евросоюза, а при наличии шенгенской визы, выданной другими государствами зоны, и в Эстонию.

С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы. О том, что границы в этом случае для россиян будут закрыты писал Delfi.

Однако, как отмечает издание, все же некоторые исключения будут сделаны.



С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут те российские граждане, которые: работают в дипломатическом представительстве; работают в сфере международных перевозок; прибывают в страну по гуманитарным причинам; посещают живущего в Эстонии родственника; имеют право на свободное передвижение по ЕС.

Ранее сообщалось, что на границе с Эстонией огромные очереди.

Напомним, правительство Эстонии приняло решение о переносе советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу.