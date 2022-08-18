Во Франции ожидают новую волну коронавируса

По последним сводным данным Минздрава страны, по меньшей мере 79,6% французов получили все необходимые дозы вакцины от коронавируса.

Во Франции считают, что страну ждет новая волна коронавирусной инфекции и ее пик может прийти на начало учебного года. Об этом в среду, 17 января, говорится в заявлении президента французского Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья, профессора иммунологии Брижит Отран, обнародованном BFMTV.

По мнению специалиста, новая волна болезни "точно будет".

"Наиболее вероятный сценарий - пик эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым вариантом или с возвращением холодов? Мы не прорицатели, но почти точно будет волна осенью", - сказала она.

В то же время, она отметила, что предстоящая вспышка заболевания не означает, что резко возрастет количество смертей от коронавируса. По ее словам, в стране есть "рычаги активации" для борьбы с вирусом.

Также Отран призвала ускорить вакцинацию тех, кто еще не сделал прививки.

По последним сводным данным Минздрава страны, по меньшей мере 79,6% французов получили все необходимые дозы вакцины от COVID-19.

Напомним, ВОЗ сообщила, что количество смертей от COVID-19 в мире за прошедшие четыре недели выросло на 35%.