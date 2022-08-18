В Алжире горят леса: погибли 26 человек

Из-за масштабных пожаров 24 человека погибли в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе, сообщают в министерстве внутренних дел страны.

В Алжире вспыхнули лесные пожары, из-за которых погибли 26 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.

Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях в восточной части Алжира, известном густыми лесами.

Леса до сих пор горят, спасатели тушат их с помощью специальных авиационных подразделений.

Ранее сообщалось о масштабных лесных пожарах в Испании и Португалии.

Этим летом в Европе из-за аномальной жары выгорели 660 тысяч гектаров леса - это рекордный показатель с 2006 года.