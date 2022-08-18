В Алжире горят леса: погибли 26 человек
Из-за масштабных пожаров 24 человека погибли в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе, сообщают в министерстве внутренних дел страны.
В Алжире вспыхнули лесные пожары, из-за которых погибли 26 человек. Об этом сообщает Синьхуа.
По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.
Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях в восточной части Алжира, известном густыми лесами.
Леса до сих пор горят, спасатели тушат их с помощью специальных авиационных подразделений.
Ранее сообщалось о масштабных лесных пожарах в Испании и Португалии.
Этим летом в Европе из-за аномальной жары выгорели 660 тысяч гектаров леса - это рекордный показатель с 2006 года.
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