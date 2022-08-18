Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Финляндии и стран Балтии

Два истребителя МиГ-31 и один военно-транспортный ИЛ-76 летели над территорией Балтийского региона. ИЛ-76 перехватили венгерские истребители Gripen.

Венгерские истребители Gripen, которые ныне охраняют воздушное пространство Балтии в рамках миссии НАТО, в четверг утром, 18 августа, перехватили российский ИЛ-76.

Об этом заявил министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий на своей Facebook-странице.

"Венгерские истребители были подняты рано утром из-за неопознанного самолета, а затем Gripen, согласно международным процедурам, успешно перехватили и идентифицировали российский самолет Ил-76, летевший к югу над Балтийским морем", - сообщил чиновник.

Он добавил, что после перехвата Gripen вернулись на авиабазу Шяуляй в Литве.

Вооруженные силы Венгрии в составе почти 80 солдат и четырех боевых самолетов Gripen в течение четырех месяцев с 1 августа 2022 года будут выполнять задачи по охране воздушного пространства стран Балтии вместе с Германией, Чехией и Италией под эгидой НАТО.

Кроме того, два российских истребителя МиГ-31 подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в четверг, 18 августа вблизи города Порвоо, который находится у берегов Финского залива. Нарушение произошло в 06:40 по Гринвичу. Об этом заявила глава пресс-службы министерства бороны страны Кристиан Ваккури, сообщает Reuters.

"Глубина предполагаемого нарушения воздушного пространства Финляндии составляла один километр", - рассказала она.

Самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

Финские ВВС идентифицировали самолеты, пограничная служба уже начала расследование нарушения. Информация о том, имели ли самолеты воздушное сопровождение, пока нет.

Напомним, 26 февраля власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний. Фактически, Россия украла эти самолеты.

Reuters отмечает, что российские авиакомпании, в том числе государственный Аэрофлот, начали разбирать авиалайнеры из-за отсутствия запасных частей. Это связано с санкциями стран Запада.