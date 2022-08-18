МИД РФ выступил против демилитаризации Запорожской АЭС

Реализация предложения о демилитаризованной зоне сделает станцию ​​еще более уязвимой, считают в Москве.

Москва не воспринимает предложение о создании демилитаризированной зоны вокруг захваченной Запорожской АЭС. Об этом сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, сообщает Интерфакс в четверг, 18 августа.

"Неприемлемые предложения относительно демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ​​еще более уязвимой", – заявил Нечаев.

При этом он добавил, что Москва ожидает поездку инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС "в ближайшее время".

Напомним, по оценкам МВД и Энергоатома, ситуация с милитаризацией АЭС оккупантами продолжает ухудшаться.

Также накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ЗАЭС нужно демилитаризировать как можно скорее. Пребывание российских военных на станции в Энергодаре создает большие риски, считает он.