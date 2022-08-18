В Крыму суд изменил приговор журналисту Есипенку

"Судьи" приняли решение смягчить вердикт фрилансеру, которого обвиняют в "незаконном хранении и перевозке взрывного устройства".

Верховный суд Крыма, который ныне контролируют российские оккупанты, изменил приговор журналисту Крым.Реалии (проект Радио Свобода) Владиславу Есипенко. Об этом сообщила его супруга Екатерина в комментарии Крым.Реалии в четверг, 18 августа.

Российский суд смягчил для него приговор к пяти годам колонии общего режима и штрафу 110 тысяч рублей.

"Мы будем дальше подавать на кассацию. Учитывая, как апелляционный суд принял решение, у нас есть хорошие шансы в кассации. Мы за полгода уже можем подавать на УДО (условно-досрочное освобождение - ред.). Если бы приговор остался 6 лет, то на УДО мы могли бы подать только через год", - объяснила она.

Она омтетила, что ее муж присутствовал на вынесении апелляционного решения.

"Чувствует себя более-менее нормально. Общался с адвокатами", - отметила Екатерина.

Напомним, Симферопольский райсуд аннексированного Крыма приговорил фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима и штрафу 110 тысяч рублей по сфабрикованному делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства..

Кроме того, в марте 2021 года в Крыму задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы Украины. Изначально его арестовали на два месяца. Затем в украинской разведке прокомментировали задержание "шпиона" в Крыму. В спецслужбе заявили, что эта пропагандистская акция была спланирована ФСБ в качестве фона для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Позже стало известно, что ФСБ в Крыму задержала журналиста Крым. Реалии. Президент европейского бюро Радио Свобода потребовал освободить мужчину, задержанного якобы за шпионаж.