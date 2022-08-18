В Финляндии скандал из-за приватных видео с премьером

Санне Марин пришлось оправдываться из-за попавших в сеть видео с закрытой вечеринки, где она танцует. Политик уверяет, что не употребляет наркотики.

В Финляндии разразился скандал из-за попавшего в сеть видео с приватной вечеринки с участием премьер-министра Санны Марин. Политика заподозрили в употреблении наркотиков, сообщает в четверг, 18 августа, финское издание Iltalehti.

Марин пришлось оправдываться и уверять, что она не употребляла наркотики.

"Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами… Я не употребляла наркотики, кроме алкоголя ничего не употребляла", - сказала Марин, добавив, что пила легкий алкоголь.

Она также сказала, что это приватные видео, и она не думала, что они попадут в открытый доступ.

"Я знала, что меня снимают, но верила, что поскольку видео приватные и их снимали в закрытом пространстве, то их не опубликуют", - отметила Марин.

Издание отмечает, что на обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими публичными лицами Финляндии, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема.

На попавших в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат ​​что-то о кокаине.