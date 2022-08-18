В Финляндии скандал из-за приватных видео с премьером
В Финляндии разразился скандал из-за попавшего в сеть видео с приватной вечеринки с участием премьер-министра Санны Марин. Политика заподозрили в употреблении наркотиков, сообщает в четверг, 18 августа, финское издание Iltalehti.
Марин пришлось оправдываться и уверять, что она не употребляла наркотики.
"Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами… Я не употребляла наркотики, кроме алкоголя ничего не употребляла", - сказала Марин, добавив, что пила легкий алкоголь.
Она также сказала, что это приватные видео, и она не думала, что они попадут в открытый доступ.
"Я знала, что меня снимают, но верила, что поскольку видео приватные и их снимали в закрытом пространстве, то их не опубликуют", - отметила Марин.
Издание отмечает, что на обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими публичными лицами Финляндии, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема.
На попавших в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат что-то о кокаине.