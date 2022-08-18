Впервые с 1961 года. В Китае установлен новый температурный рекорд

В некоторых регионах страны аномальная жара в следующие десять дней будет только усиливаться.

В Китае период аномальной жары с 13 июня стал самым продолжительным за все время метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1961 года. Об этом сообщает Xinhua.

Согласно государственному климатологическому центру КНР, высокая температура воздуха во многих регионах Китая держалась 64 дня, что превысило предыдущий рекорд в 62 дня в 2013 году.

За этот период рекордно большое количество местных метеостанций зафиксировали температуру выше 40 градусов по Цельсию.

Отмечается, что с 1 июня по 15 августа среднее количество дней, когда температура воздуха достигала 35 градусов тепла, достигло 12, что на 5,1 дня больше, что является рекордно высоким показателем с 1961 года.

Ранее сообщалось, что американские метеорологи зарегистрировали за неделю свыше тысячи температурных рекордов.