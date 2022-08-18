На Майорке опрокинулся туристический поезд - СМИ

В результате аварии травмы получили 11 человек. Восьмерых из них госпитализировали, остальным предоставили медицинскую помощь на месте.

На Майоркевагон туристического поезда перевернулся в муниципалитете Феланич. В результате 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает издание Diario de Mallorca.

Восьмерых пострадавших пришлось госпитализировать.

"Не выглядело так, что кто-то из них в очень тяжелом состоянии. И слава богу, потому что могло быть гораздо хуже", - сказал очевидец аварии.

Местная полиция открыла производство по установлению причин аварии и провела у водителя транспортного средства алкотест, который оказался отрицательным.

Туристический поезд - аттракцион, работающий в Феланиче уже несколько лет, перевозил около тридцати туристов, среди которых много детей, в трех вагонах. Поезд резко повернул и поехал вверх. Колеса последнего вагона зацепили бордюр, и он опрокинулся.

Помощь пострадавшим оказывали медики пяти карет экстренной медицинской помощи. Восемь из пострадавших были госпитализированы, а остальным трем требовалась только помощь на месте. Большинство пострадавших получили легкие травмы, за исключением одного несовершеннолетнего, у которого возможны переломы обеих рук.

Ранее сообщалось, что в Гиресуне на севере Турции сошел с рельсов поезд в парке развлечений. В результате инцидента один человек погиб и трое получили ранения.