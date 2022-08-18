На Майорке опрокинулся туристический поезд - СМИ
На Майоркевагон туристического поезда перевернулся в муниципалитете Феланич. В результате 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает издание Diario de Mallorca.
Восьмерых пострадавших пришлось госпитализировать.
"Не выглядело так, что кто-то из них в очень тяжелом состоянии. И слава богу, потому что могло быть гораздо хуже", - сказал очевидец аварии.
Местная полиция открыла производство по установлению причин аварии и провела у водителя транспортного средства алкотест, который оказался отрицательным.
Туристический поезд - аттракцион, работающий в Феланиче уже несколько лет, перевозил около тридцати туристов, среди которых много детей, в трех вагонах. Поезд резко повернул и поехал вверх. Колеса последнего вагона зацепили бордюр, и он опрокинулся.
Помощь пострадавшим оказывали медики пяти карет экстренной медицинской помощи. Восемь из пострадавших были госпитализированы, а остальным трем требовалась только помощь на месте. Большинство пострадавших получили легкие травмы, за исключением одного несовершеннолетнего, у которого возможны переломы обеих рук.
Ранее сообщалось, что в Гиресуне на севере Турции сошел с рельсов поезд в парке развлечений. В результате инцидента один человек погиб и трое получили ранения.