Премьер-министр Венгрии считает, что страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, а санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Tichys Einblick заявил, что после завершения войны России против Украины Запад станет более слабым, чем был до ее начала.

Орбан считает, что страны Запада не смогут выиграть войну в Украине военным путем, а санкции против России якобы никак не дестабилизируют ее. При этом, по его мнению, ущерб от ограничений против страны-агрессора для Европы "огромен".

"Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада", - предполагает венгерский премьер.

Орбан считает, что от войны выиграли только те, у кого есть собственные источники энергии.

"Россияне наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы Газпрома удвоились. Выиграли китайцы, которые раньше находились в зависимости от арабов. И, конечно, крупные американские корпорации получают выгоду", - отметил глава правительства Венгрии.

Ранее глава венгерского правительства заявлял, что агрессию России против Украины якобы смогут прекратить переговоры Кремля с Белым домом.