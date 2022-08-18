МИД РФ считает реальным столкновение с Западом

Столкновение с коллективным Западом вполне реально из-за военной поддержки Украины, говорят в МИД РФ.

В МИД России считают "вполне реальным" столкновением со странами Запада из-за ситуации в Украине. Такую возможность допустил замдиректора департамента информации МИД РФ Иван Нечаев, пишет Интерфакс в четверг, 18 августа.

"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события в Украине наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - сказал он.

При этом дипломат заверил, что РФ привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться.

Также Нечаев заверил, что Россия не заинтересована в конфликте с США или НАТО.

Представитель РФ в очередной раз заявил, что оккупационные войска оснащены современным и высокоточным оружием, которого якобы достаточно для реализации целей войны против Украины.

Ранее в Минобороны РФ заверили, что не намерена применять в войне с Украиной ядерное или химическое оружие.

При этом Россия решила приостановить инспекцию ядерных объектов Соединенными Штатами.