Дания потратит на военный флот 5,5 млрд долларов

Решение принято в связи с новой ситуацией с безопасностью в Европе после нападения России на Украину.

Дания вложит 40 млрд датских крон (около 5,5 млрд долларов) в новые военные корабли в рамках укрепления безопасности после нападения России на Украину. Об этом сказал министр обороны Мортен Бодсков, сообщает Reuters в четверг, 18 август.

"В связи с нападением России на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность и оперативность военных поставок", – сказал министр.

По его словам, уже начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей.

Напомним, Дания направит в Великобританию инструкторов для тренировки украинских военных. Также украинцы будут проходить тренировки на датской территории.

Также сообщалось, что Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на 110 млн евро.