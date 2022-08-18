Россияне расширяют военную базу и аэродром в белорусском Лунинце – СМИ

Оккупанты используют эти военные объекты с начала войны. В частности, отсюда наносились ракетные удары по украинской территории.

Российские оккупанты расширяют свою военную базу и аэродром в Лунинце Брестской области на юге Беларуси. Об этом сообщает Польское Радио в четверг, 18 августа.

В сообщении говорится, что эта военная база с февраля используется армией РФ как командный пункт в Брестской области. В частности, именно отсюда российские войска неоднократно обстреливали Украину ракетами, а самолеты РФ выполняли боевые задачи с территории аэродрома.

До начала полномасштабного российского вторжения военный аэродром Лунинец являлся резервным и не имел стратегического значения.

В январе 2022 года его посетил Александр Лукашенко. Спустя несколько дней после этого визита аэродром заняли российские военные.

Военные базы в Лунинке, Барановичах и Зябровке под Гомелем являются главными стратегическими центрами армии РФ в Беларуси.

Напомним, в Гомельской области Беларуси на военном аэродроме Зябровка в ночь на 11 августа произошло возгорание техники.

Кроме того, еще в начале июля Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль России.

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