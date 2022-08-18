Германия снизит налог на газ для населения

Ослабление будет действовать до 31 марта 2024 года - до тех пор, пока будут повышены тарифы на газ.

Ввиду повышения цен на газ федеральное правительство ФРГ планирует освободить потребителей от НДС на этот продукт. Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Укринформ.

В будущем налог на потребление газа будет составлять 7% вместо нынешних 19%.

"Рост цен на энергоносители является большим бременем для многих граждан. Федеральное правительство соглашается с тем, что потребители газа не должны нести никакой дополнительной тяжести вследствие обязательного взимания налога на добавленную стоимость с дополнительных сборов за газ… Поэтому мы решили сегодня снизить налог на добавленную стоимость на потребление газа до семи процентов на ограниченный период времени", - объяснил Шольц.

Ослабление будет действовать до 31 марта 2024 года - до тех пор, пока будут повышены тарифы на газ. Таким шагом, отметил политик, власти облегчают ситуацию для потребителей газа гораздо больше, чем будет дополнительное бремя, вызванное надбавками.

Кроме того, по словам главы правительства, в течение следующих нескольких недель будет предложен третий пакет помощи, чтобы еще больше снизить давление на многих граждан, а также на компании.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала недели стоимость газа на европейском рынке выросла более, чем на 400 долларов. Теперь цена за тысячу кубометров превышает 2 600 долларов.