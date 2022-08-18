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Президент Эстонии помог плести маскировочные сети для ВСУ

Волонтеры по всей Эстонии изготовили более девяти тысяч квадратных метров сеток для Украины.
Президент Эстонии помог плести маскировочные сети для ВСУ

Президент Эстонии Алар Карис присоединился к плетению маскировочных сеток для ВСУ. Соответствующие фото Карис опубликовал в четверг, 18 августа в Twitter.

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток. Мы все можем сделать что-нибудь, чтобы помочь Украине выиграть войну", -написал Карис.

Он также отметил, что одел футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского.

 

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