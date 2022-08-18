Президент Эстонии помог плести маскировочные сети для ВСУ

Волонтеры по всей Эстонии изготовили более девяти тысяч квадратных метров сеток для Украины.

Президент Эстонии Алар Карис присоединился к плетению маскировочных сеток для ВСУ. Соответствующие фото Карис опубликовал в четверг, 18 августа в Twitter.

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток. Мы все можем сделать что-нибудь, чтобы помочь Украине выиграть войну", -написал Карис.

Он также отметил, что одел футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского.