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Эстония дополнительно передаст Украине минометы

Таллин решил передать Киеву дополнительную военную помощь, а также принять участие в обучении украинских бойцов.
Эстония дополнительно передаст Украине минометы

Правительство Эстонии передаст Украине дополнительную военную помощь. В частности, минометы и противотанковые средства. Соответствующее решение эстонское правительство приняло на заседании в четверг, 18 августа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Также совместно с Германией в Украину будет поставлен полевой госпиталь.

Кроме того, в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских военнослужащих.

Информагентство BNS ранее сообщило, Эстония передала Украине военную технику почти на 250 млн евро: противотанковые реактивные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, пистолеты, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и т.д.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис присоединился к плетению маскировочных сеток для ВСУ. 

В июле в Эстонии выпустили монету, посвященную Украине. Специальный дизайн монеты разработала Дарья Титова, молодая украинская беженка из Харькова.

Ранее вице-спикер парламента Эстонии исполнил песню Браття українці.

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