В РФ загорелся склад боеприпасов в Белгородской области

Жителей сел Тимоново и Солохи вывозят на безопасное расстояние, отметил глава российского региона Вячеслав Гладков.

На территории страны-агрессора России загорелся склад боеприпасов в Белгородской областию Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале вечером в четверг, 18 августа.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солохи на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – написал Гладков.

Напомним, в июне на российской военной базе в городе Клинцы Брянской области прогремело четыре взрыва. Тогда сгорело большое количество военной техники из ремонтной зоны, которая использовалась во время нападения России на Украину.

А в Ростовской области после удара дрона загорелся Новошахтинский НПЗ. В соцсетях появилось много видео с места событий.