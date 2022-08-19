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В Белгородской области второй "хлопок" за вечер - соцсети

По предварительным данным, произошло возгорание на территории военного аэродрома. В РФ утверждают, что горит "база отдыха".
В Белгородской области второй "хлопок" за вечер - соцсети

В российской Белгородской области вечером в четверг, 18 августа, произошел пожар на окраинах города Старый Оскол. Видео происходящего обнародованы в Сети.

Так, по предварительным данным, вследствие взрывов произошло возгорание на территории военного аэродрома. Также допускается, что пожар могла вызвать неудачно запущенная по Украине ракета.

При этом МЧС России сообщает, что в Старом Осколе "загорелась хозяйственная постройка на базе отдыха Шоколад".

Тем временем, согласно видео в Сети, на складе боеприпасов в Белгородской области, где этим вечером также прогремели взрывы, увеличивается пожар. Местные жители наблюдают детонацию снарядов.

 

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