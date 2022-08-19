США готовят Украине помощь на $800 млн - СМИ
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи - в размере 800 млн долларов. Об этом в четверг, 18 августа, пишет Reuters.
По данным агентства, американский лидер инициирует очередной шаг поддержки Украины. Как указано, для этого он воспользуется своим правом передать избыточное оружие из запасов США.
В издании анонсируют, что о новом пакете помощи будет объявлено 19 августа.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственной секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, главной темой которых стали поставки оружия Киеву.
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