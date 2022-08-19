В Италии из-за урагана погибли люди

Причиной гибели стало падение деревьев. Ветер также повредил линии электропередач, разрушил дома.

В Италии сильный ветер в четверг, 18 августа, стал причиной гибели двух человек. Об этом информирует агентство ANSA.

Так, сообщается, что оба погибших стали жертвами непогоды в Тоскане. Причиной их смерти является падение деревьев.

Ветер также повредил линии электропередач в регионе, разрушил дома. Некоторых людей пришлось эвакуировать из их жилья.

При этом метеорологи предупреждают, что непогода продержится до вечера пятницы.

Как сообщалось, во Франции ураган стал причиной гибели троих человек.