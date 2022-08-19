В Италии из-за урагана погибли люди
Причиной гибели стало падение деревьев. Ветер также повредил линии электропередач, разрушил дома.
В Италии сильный ветер в четверг, 18 августа, стал причиной гибели двух человек. Об этом информирует агентство ANSA.
Так, сообщается, что оба погибших стали жертвами непогоды в Тоскане. Причиной их смерти является падение деревьев.
Ветер также повредил линии электропередач в регионе, разрушил дома. Некоторых людей пришлось эвакуировать из их жилья.
При этом метеорологи предупреждают, что непогода продержится до вечера пятницы.
Как сообщалось, во Франции ураган стал причиной гибели троих человек.
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