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В Италии из-за урагана погибли люди

Причиной гибели стало падение деревьев. Ветер также повредил линии электропередач, разрушил дома.
В Италии из-за урагана погибли люди

В Италии сильный ветер в четверг, 18 августа, стал причиной гибели двух человек. Об этом информирует агентство ANSA.

Так, сообщается, что оба погибших стали жертвами непогоды в Тоскане. Причиной их смерти является падение деревьев.

Ветер также повредил линии электропередач в регионе, разрушил дома. Некоторых людей пришлось эвакуировать из их жилья.

При этом метеорологи предупреждают, что непогода продержится до вечера пятницы.

Как сообщалось, во Франции ураган стал причиной гибели троих человек.

 

 

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