Путин поедет на саммит G20 - Bloomberg
Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены лично присутствовать на саммите Большой двадцатки в Индонезии. Об этом в ночь на пятницу, 19 августа, сообщило агентство Bloomberg.
Так, издание цитирует президента Индонезии Джоко Видодо.
"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - сказал Видодо после телефонного разговора с российским президентом.
Напомним, индонезийское председательство "двадцатки" в начале декабря 2021 года объявило, что саммит G20 будет проведён в октябре-ноябре 2022 года на острове Бали. На встречу приглашены главы всех стран-участниц, в числе которых и Путин.
Кроме того, на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщалось накануне, президент РФ готов к прямым переговорам с украинским лидером. Таким образом, главы воюющих стран могут встретиться в Индонезии.