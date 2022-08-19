Путин поедет на саммит G20 - Bloomberg

На встречу также приглашен президент Украины. Таким образом, главы воюющих стран могут встретиться лично.

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены лично присутствовать на саммите Большой двадцатки в Индонезии. Об этом в ночь на пятницу, 19 августа, сообщило агентство Bloomberg.

Так, издание цитирует президента Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - сказал Видодо после телефонного разговора с российским президентом.

Напомним, индонезийское председательство "двадцатки" в начале декабря 2021 года объявило, что саммит G20 будет проведён в октябре-ноябре 2022 года на острове Бали. На встречу приглашены главы всех стран-участниц, в числе которых и Путин.

Кроме того, на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось накануне, президент РФ готов к прямым переговорам с украинским лидером. Таким образом, главы воюющих стран могут встретиться в Индонезии.