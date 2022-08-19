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Politico об ударах по Крыму: США разрешили

Любая цель, которую атакует украинская армия на свое земле, - это самооборона, подчеркнули в Белом доме.
Politico об ударах по Крыму: США разрешили

США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым. Об этом пишет Politico.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал изданию чиновник Белого дома на условиях анонимности.

При этом он подчеркнул, что, согласно позиции США, "Крым - это Украина".

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович по взрывам в Крыму заявил, что россиянам "следует меньше курить".

 

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