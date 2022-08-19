Путин заявил о военных учениях России и Казахстана

Учения при участии войск из стран-участниц ОДКБ планируется провести на казахстанском полигоне Матыбулак.

Россия и Казахстан проведут совместные военные учения. Об этом сказал российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 19 августа.

"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят разные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и т.д.", – сказал Путин.

Известно, что в июне в Казахстане прошли вторые штабные переговоры, посвященные подготовке специальных учений Поиск-2022, Эшелон-2022 и командно-штабных учений Взаимодействие-2022. Все эти мероприятия, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ, планируется провести на казахстанском полигоне Матыбулак.

В ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности – ред.), помимо России и Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, в июне президент Казахстана прямо заявил Путину, что не будет признавать "ЛДНР". После этого между государствами началась торговая война.

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