На Мальте священник деньги на пожертвования потратил на порно
На Мальте священник прихода Марсаклокк Люк Сегуна, потратил почти 150 тысяч евро из денег прихожан на порнографические сайты. Об этом сообщает Times of Malta.
По данным следствия батюшка в течение нескольких лет незаконно присваивал пожертвования и тратил их на сайтах, которые предоставляют секс-шоу в прямом эфире. В свою очередь Сегуна сказал следователям, что в то время он боролся с "сексуальным кризисом", вызванным серьезными проблемами со здоровьем.
Впрочем, когда с ним связались, его адвокаты священник начал отрицать любые правонарушения. Он утверждает, что выплаты были сделаны ему лично, в то время как обвинение говорит, что он присвоил около 500 тысяч евро, переданных ему 150 прихожанами в течение десяти лет, и что эти деньги предназначались для церкви.
Люк Сегуна также обвиняется в мошенничестве, фальсификации публичного акта и использованию поддельного документа. Отмечается, что он имел сотни тысяч евро на различных банковских счетах и коллекцию из пяти мотоциклов и двух автомобилей, несмотря на относительно малый доход священнослужителя.
Ранее сообщалось, что в Сумской области полиция задержала коллаборанта-священника, который во время оккупации помогал врагу.
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