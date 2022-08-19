На Мальте священник деньги на пожертвования потратил на порно

Священнослужитель потратил около 150 тысяч евро на сайтах, которые платно предоставляли секс-шоу.

На Мальте священник прихода Марсаклокк Люк Сегуна, потратил почти 150 тысяч евро из денег прихожан на порнографические сайты. Об этом сообщает Times of Malta.

По данным следствия батюшка в течение нескольких лет незаконно присваивал пожертвования и тратил их на сайтах, которые предоставляют секс-шоу в прямом эфире. В свою очередь Сегуна сказал следователям, что в то время он боролся с "сексуальным кризисом", вызванным серьезными проблемами со здоровьем.

Впрочем, когда с ним связались, его адвокаты священник начал отрицать любые правонарушения. Он утверждает, что выплаты были сделаны ему лично, в то время как обвинение говорит, что он присвоил около 500 тысяч евро, переданных ему 150 прихожанами в течение десяти лет, и что эти деньги предназначались для церкви.

Люк Сегуна также обвиняется в мошенничестве, фальсификации публичного акта и использованию поддельного документа. Отмечается, что он имел сотни тысяч евро на различных банковских счетах и коллекцию из пяти мотоциклов и двух автомобилей, несмотря на относительно малый доход священнослужителя.

Ранее сообщалось, что в Сумской области полиция задержала коллаборанта-священника, который во время оккупации помогал врагу.

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