Германия начала расследования против президента Палестины

Причиной стало его высказывание о том, что что Израиль совершил "50 холокостов" против палестинцев.

Правоохранители Берлина начали предварительное расследование в отношении президента Палестины Махмуда Аббаса из-за его заявления о том, что Израиль совершил "50 холокостов" против палестинцев, сообщает немецкий вещатель ZDF.

Отмечается, что заявление Аббаса прозвучало на его пресс-конференции в Берлине с канцлером Олафом Шольцем и вызвало возмущение в Германии, Израиле и за их пределами.

Полиция в пятницу подтвердила сообщение Bild о том, что расследование началось из-за возможного разжигания ненависти после получения официальной уголовной жалобы. Уменьшение значения Холокоста является уголовным преступлением в Германии, но открытие предварительного расследования не означает автоматического полного расследования.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что Аббас как представитель Палестинской автономии будет иметь иммунитет от судебного преследования, поскольку он посещал страну с официальным визитом.

Германия не признает палестинские территории как суверенное государство.

Напомним, во время пресс-конференции в Берлине Аббас обвинил Израиль в многократном Холокосте по отношению к палестинцам. По его словам, Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в палестинских населенных пунктах - "50 Холокостов". Шольц, который присутствовал на пресс-конференции, никак не прокомментировал слова палестинского политика, за что подвергся критике со стороны оппозиции. Однако позже он выступил с осуждением этого заявления в соцсети.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 августа армия Израиля начала военную операцию Рассвет в Секторе Газа против террористической организации Исламский джихад.

В ответ группировка ударила ракетами по центру и югу израильской территории.

7 августа стороны объявили о перемирии, которое закончилось спустя два дня вооруженными столкновениями в городе Наблус.

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