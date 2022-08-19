У РФ заканчиваются боеприпасы - журналист

Россия объединила батальонные тактические группы и переживает ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы.

У России, по данным западной разведки, заканчиваются боеприпасы. Это ставит под вопрос ее способность к новому наступлению в Украине. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает редактор ITN Эмма Берроуз в Twitter.

"У нас есть широкий спектр доказательств, свидетельствующих о том, что боеприпасы исчерпываются... включительно с боеприпасами, которые поступают из глубоких хранилищ", - передала журналистка слова анонимного сотрудника западной разведки.

Западный чиновник отметил, что сокращение российских запасов боеприпасов "в конечном итоге начнет ухудшать способность России начинать наступление".

По его словам, РФ объединила батальонные тактические группы и переживает ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы". Он добавил, что это не хороший способ повысить боеспособность.

Напомним, накануне ВСУ за день уничтожили четыре российских склада с боеприпасами.

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