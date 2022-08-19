Премьер - королева вечеринки. Скандал в Финляндии

Видео, на котором 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин поет и танцует на вечеринке с финскими знаменитостями попало в соцсети и вызвало шквал критики.

Премьер-министр выпивает и танцует на вечеринке. Именно такие кадры взбудоражили Финляндию. Стоит только отметить, что премьеру Санни Марин 36 лет и она самый молодой премьер-министр в мире.

Стиль жизни

Марин никогда не скрывала того, что ходит на вечеринки. Кроме того, она часто фотографируется на музыкальных фестивалях. В прошлом году Марин извинилась за то, что ходила в клубы после близкого контакта с заболевшим Covid-19.

Немецкое издание Bild назвало Марин "самым крутым премьер-министром в мире".

Громкая вечеринка

На скандальном видео Марин запечатлели вместе с певицей Альмой, блогером Илоной Юликорпи, телеведущими Тинни Викстремом и Каролиной Туоминен.

Комментируя видео, премьер сказала, что знала, что ее снимают. Однако она расстроена тем, что видео стало достоянием общественности.

Марин рассказала, что после встречи с друзьями в частной квартире компания посетила еще два бара в Хельсинки.

Премьер также не считает, что ей нужно менять свое поведение. “Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста”, — добавила она.

Связь с наркотиками

СМИ обратили внимание, что в одном из роликов упоминается слово jauhojengi. Слово jauho означает мука или порошок, но в разговорной речи так могут называть наркотики, а слово jauhojengi — мучная банда — может быть отсылкой к употреблению кокаина. При этом в соцсетях предположили, что в видео речь идет о jallujengi или jallu jenny, которые отсылают к финскому ликеру Jaloviina. Финский премьер заявила, что не знает, к чему относится это слово в ролике.

Марин утверждает, что во время праздника пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики. “Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась — занималась совершенно законными вещами. Я также не видела, чтобы другие это делали (употребляли наркотики)”, — заявила глава правительства.

Лидер оппозиционной партии Истинные финны Риикка Пурра призвала Марин пройти добровольный тест на наркотики, заявив, что над премьер-министром нависла "тень сомнения".

Другие политики оппозиционной партии критикуют как премьер-министра страны, так и финские СМИ за то, что они рассказывают о вечеринках, а не о более важных внутренних проблемах.

В ответ Марин сообщила, что готова пройти тест на наркотики, если это необходимо, но не понимает, почему ее к этому призывают. “Я не видела никаких свидетельств того, что их (наркотики) кто-то употреблял… Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики”, — сказала она.