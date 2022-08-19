Румыния выслала из страны дипломата России

Россиянин занимался деятельностью, которая несовместима с положениями Венской конвенции, отметили в МИД.

Румыния объявила персоной нон грата представителя посольства России. Об этом сообщил МИД страны в пятницу, 19 августа.

"Румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был информирован о вышеуказанном решении приказом министра иностранных дел Богдана Ауреску", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя посольства с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В МИД Румынии подчеркнули, что россиянин покинул страну в течение этой недели.

Ранее стало известно, что Черногория объявила персоной нон грата посла РФ. Российский дипломат Владислав Масленников должен будет покинуть страну в течение семи дней. Если он этого не сделает, то не будет иметь никаких дипломатических полномочий.

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