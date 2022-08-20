Под Ереваном мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии

Глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня находился в отпуске, его не было в здании в момент инцидента.

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 км от Еревана. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило онлайн-издание 168.am.

Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета, затем очевидцы услышали, предположительно, взрыв.

В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции.

Полиция Армении ведет переговоры с мужчиной.

Вице-мэр Масиса Норайр Акопян в беседе со Sputnik Армения заявил, что мужчина ворвался в здание в нетрезвом состоянии.

Как пишет газета Hraparak, злоумышленник - 40-летний мужчина по имени Эдуард Маргарян, который раньше был членом Совета старейшин Масиса.

Напомним, в Израиле был задержан террорист, расстрелявший людей у ​​Стены Плача.

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