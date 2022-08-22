Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены растут на фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока – 1"

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне заявления "Газпрома" об остановке газопровода "Северный поток-1" из-за ремонта.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Так, цены растут более чем на 19% - днем ​​22 августа стоимость газа достигла 3024 долларов за тысячу кубометров.

Высокие цены на голубое топливо удерживаются с прошлого вторника, когда "Газпром" заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены растущим сокращением поставок из России. Это ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона.

Последний ценовой рекорд был установлен в начале марта, когда после вторжения России в Украину биржевая цена газа превысила 2800 долларов.

Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты говорит о недоверии рынка таким обещаниям. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за техобслуживания, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

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