ФСБ обвинила Украину в убийстве Дугиной

Россияне уверены, что убийство организовала украинка, которая приехала в Москву вместе с маленькой дочерью

ФСБ России обвинила украинские спецслужбы в организации убийства Дарьи Дугиной – дочери идеолога рашизма Александра Дугина. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ.

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"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, прибывшая в Россию 23 июля 2022 вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения”, – говорится в заявлении.

По данным российских силовиков, указанная украинка вместе с дочерью поселилась в том же доме, что Дугина, чтобы собирать информацию об образе жизни объекта.

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Утверждается, что в день убийства украинка с дочерью находились на фестивале "Традиция", где также присутствовала и Дарья Дугина.

"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью уехала через Псковскую область в Эстонию", – заявили в ФСБ.

Напомним, ранее в Офисе президента Украина заявили, что украинские спецслужбы не имеют никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной.

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