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В Германии стремительно растут цены на электроэнергию - Bloomberg

В Германии уровень цен примерно в 14 раз превышает среднесезонный показатель за последние пять лет. Bloomberg сообщает также о росте цен во Франции и Нидерландах
В Германии стремительно растут цены на электроэнергию - Bloomberg

Цены на электроэнергию в Германии впервые в истории выросли до 700 евро за мегаватт-час (это повышение более чем на 25%). Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что такой уровень цен примерно в 14 раз превышает среднесезонный показатель за последние пять лет.

По данным агентства, интенсивный рост вызван новыми беспокойствами по поставкам газа по Северному потоку-1.

Сообщается также, что цена французского контракта подскочила на 16% до 840 евро, а голландский контракт на месяц вперед вырос на 17% и составил €286,06 за мВт-ч в Амстердаме.

Ранее сообщалось о том, что в Британии инфляция превысила 10% впервые за 40 лет.

 

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