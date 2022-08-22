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РФ планирует мстить Эстонии за убийство Дугиной

Российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян намекнула на намерение РФ отомстить за убийство Дугиной.
РФ планирует мстить Эстонии за убийство Дугиной

Российские пропагандисты и чиновники угрожают Эстонии, утверждая, что в этой стране якобы находится "исполнительница убийства" Дарьи Дугиной. Российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян намекнула на намерение РФ отомстить за убийство Дугиной.

"Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст.  Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина", - написала она в Twitter.

Напомним, сегодня в ФСБ заявили о якобы раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Ее автомобиль был заминирован 43-летней Натальей Вовк из полка Азов, которая приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан, считают в российской спецслужбе.

В Азове ответили, что заявление о якобы причастности полка к убийству дочери Дугина это очередная недоработка и фейк от ФСБ.

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