Создана комиссия по расследованию теракта в Еленовке - CNN

В состав группы вошли три специалиста - бразильский генерал, правозащитник из Исландии и экс-комиссар полиции ООН.

ООН создала группу, которая займется расследованием гибели украинских военных в колонии Еленовки. Об этом в понедельник, 22 августа, объявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет CNN.

Как указано, в состав комиссии вошли три человека:

бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, бывший командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации на Гаити (2007-2009 годы) - глава группы;

бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, экс-министр иностранных дел Исландии Ингибьерг Сольрун Гисладоттир;

бывший комиссар полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы) Иссуфу Якубу из Нигера.

По словам Дюжаррика, миссия должна установить факты теракта в Еленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы. Однако пока группа не может работать непосредственно на месте преступления, поскольку ситуация вокруг упомянутой колонии остается небезопасной для визита.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о намерении создать комиссию по выявлению и установлению фактов трагедии в Еленовке в ходе визита во Львов 18 августа.