Запланирован выход из Украины еще одного судна с зерном

Сухогруз Kafkam Etler доставит 2437 тонн кукурузы в Турцию, где корабль будет осмотрен специалистами.

В рамках зерновой инициативы на вторник, 23 августа, согласован рейс одного сухогруза, который доставит из Украины в Турцию продовольствие. Об этом информировали в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

Как указано, судно Kafkam Etler с 2437 т кукурузы отправится из Черноморска. Точное время отплытия не сообщается.

По данным СКЦ, накануне был проведен досмотр девяти судов, на вторник намечен осмотр еще шести.

Напомним, 22 августа порт Черноморск покинули два судна с украинским зерном - балкер Great Arsenal доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Египет, а сухогруз Maranta - 5,3 тысячи тонн кукурузы в Грецию.

Днем ранее из Черноморска вышло два корабля с продовольствием, из Одессы - один и из порта Пивденный - один.