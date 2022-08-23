Нидерланды выделяют Украине 65 млн евро - министр

Средства направят, в частности, на восстановление таких объектов инфраструктуры, как мосты, дамбы и больницы.

Власти Нидерландов решили предоставить Украине более 65 млн евро помощи для восстановления пострадавших в результате российского вторжения регионов. Об этом сообщила министр внешней торговли и сотрудничества по развитию Лисье Схрейнемахер на встрече с журналистами в Киеве в понедельник, 22 августа.

По ее словам, пакет этой помощи будет включать финансирование восстановления таких объектов инфраструктуры, как мосты, дамбы и больницы, в пострадавших от войны регионах Украины. Кроме того, средства направят на поддержку малого и среднего бизнеса.

Министр уточнила, что один млн евро Нидерланды предоставят на разработку первоочередных проектов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева и 10 млн - на разминирование и ликвидацию взрывоопасных предметов на территориях, где шли боевые действия.

Кроме того, 2,5 млн евро Амстердам передаст Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки макроэкономических реформ, государственного управления и обеспечения верховенства права в Украине, а еще два млн - Фонду народонаселения ООН для предоставления психосоциальной поддержки жертвам сексуального и гендерного насилия в Украине.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил украинского президента Владимира Зеленского в полной поддержке Киева в войне с Москвой.