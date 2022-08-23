США намерены поставить Украине партию улучшенных дронов-камикадзе

Switchblade 600 весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг - обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin.

Пентагон планирует заключить контракт об изготовлении для Украины десяти дронов Switchblade 600. Об этом 22 августа сообщило издание Defence News со ссылкой на ведомство.

Как указано, соответсвующий договор может быть подписан уже в сентябре.

В Минобороны США отметили, что в связи с приближающимся контрнаступлением на юге Украины именно Switchblade 600 могут сыграть значительную роль в нанесении ударов по российским войскам и технике.

"Эта способность Switchblade может быть полезной, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым. Дроны могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести урон российской инфраструктуре", - говорится в материале.

Switchblade 600 весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг - обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin. Такие БПЛА способны уничтожать бронетехнику врага на расстоянии 40 км.

Напомним, весной этого года Вашингтон передал Киеву сотню тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade 300, предназначенных для уничтожения небольших точечных целей. При этом новые дроны являются более мощным оружием.