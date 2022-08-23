Блинкен: США всегда утверждали, что Крым, Донецк и Луганск - это Украина

Уважение к независимости Украины - это основа Крымской платформы, а территориальная целостность государств является основополагающим принципом мирового порядка, считает госсекретарь США.

США не устанут повторять, что Крым, Донецк и Луганск - это Украина, сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая по видеотрансляции на втором саммите Крымской платформы.

США считают принципиально важным подчеркивать, что временно оккупированные Россией Крым, Донецк и Луганск были и остаются территорией Украины, сказал Госсекретарь, подчеркнув, что это неизменная позиция его страны с 2014 года.

Блинкен подчеркнул, что уважение к независимости Украины - это основа Крымской платформы, а территориальная целостность государств является основополагающим принципом мирового порядка: если она где-то нарушается, то это всегда вопрос безопасности всего мира.

"Мы видим, что на захваченных территориях Россия точно так же назначает своих марионеток на формально выборные должности, как она это делала в Крыму. Мы видим попытки провести имитационные референдумы для "узаконивания" оккупации - точно такие же, как в Крыму. Мы видим репрессии, внесудебные расправы, похищения людей, пытки, изнасилования и фильтрационные операции - такие, как в Буче и Ирпени, - некоторые из которых мы видели ранее и видим сейчас в Крыму", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, во время саммита президент Украины сообщил, что уже есть стратегия восстановления Крыма после его освобождения от оккупантов.