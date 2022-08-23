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США окажут Украине военную помощь на $3 млрд - АР

Новый пакет финансирования направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборону в среднесрочной и долгосрочной перспективе, утверждают источники.
США окажут Украине военную помощь на $3 млрд - АР

Администрация США объявит о выделении рекордного пакета военной помощи Киеву на 3 млрд долларов в День Независимости Украины 24 августа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц во вторник, 23 августа.

 

Эти деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования,которое "может не появиться на поле боя в течение года или двух".

Средства также пойдут на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы".

Подчеркивается, что в отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то время как предыдущие поставки были сосредоточены на неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

По состоянию на сегодняшний день США предоставили Украине военную помощь на сумму около 10,6 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 775 млн долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы.

Также СМИ сообщали, что позже США передадут Киеву управляемые снаряды Excalibur.

 

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