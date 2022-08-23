В Белгороде взрывы списали на "эффект линзы"
Губернатор Белгородской области считает, что виноват в ситуации "эффект линзы", возникший из-за непривычно жаркой погоды.
Детонацию снарядов в Белгородской области губернатор списал на жару. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
По словам губернатора, виноват в ситуации "эффект линзы", возникший из-за непривычно жаркой погоды.
Напомним, недавно губернатор Белгородской области сообщил, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа "загорелся склад с боеприпасами". Жителей ближайших сел эвакуировали.
По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россиянам "следует меньше курить".
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