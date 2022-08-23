В Белгороде взрывы списали на "эффект линзы"

Губернатор Белгородской области считает, что виноват в ситуации "эффект линзы", возникший из-за непривычно жаркой погоды.

Детонацию снарядов в Белгородской области губернатор списал на жару. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По словам губернатора, виноват в ситуации "эффект линзы", возникший из-за непривычно жаркой погоды.

Напомним, недавно губернатор Белгородской области сообщил, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа "загорелся склад с боеприпасами". Жителей ближайших сел эвакуировали.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россиянам "следует меньше курить".