Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая является одним из кандидатов на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Times radio.
Отмечается, что Трасс назвала это важной обязанностью премьер-министра Британии.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - заявила Трасс.
Также она пообещала чаще рассекречивать разведданные о России в случае избрания ее премьером.
"Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии", - написала Трасс в опубликованной статье в газете The Daily Telegraph.
Как сообщалось, Трасс вышла в лидеры в гонке за премьерство. Она на 22 процента опережает своего конкурента - экс-канцлера Казначейства Риши Сунака.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия не намерена применять в войне с Украиной ядерное или химическое оружие.