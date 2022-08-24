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Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Главный претендент на пост главы правительства Британии заявила, что при необходимости применит ядерное оружие.
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая является одним из кандидатов на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Times radio.

Отмечается, что Трасс назвала это важной обязанностью премьер-министра Британии.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - заявила Трасс.

Также она пообещала чаще рассекречивать разведданные о России в случае избрания ее премьером.

"Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии", - написала Трасс в опубликованной статье в газете The Daily Telegraph.

Как сообщалось, Трасс вышла в лидеры в гонке за премьерство. Она на 22 процента опережает своего конкурента - экс-канцлера Казначейства Риши Сунака.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия не намерена применять в войне с Украиной ядерное или химическое оружие.

 

 

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