Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Главный претендент на пост главы правительства Британии заявила, что при необходимости применит ядерное оружие.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая является одним из кандидатов на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Times radio.

Отмечается, что Трасс назвала это важной обязанностью премьер-министра Британии.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - заявила Трасс.

Также она пообещала чаще рассекречивать разведданные о России в случае избрания ее премьером.

"Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии", - написала Трасс в опубликованной статье в газете The Daily Telegraph.

Как сообщалось, Трасс вышла в лидеры в гонке за премьерство. Она на 22 процента опережает своего конкурента - экс-канцлера Казначейства Риши Сунака.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия не намерена применять в войне с Украиной ядерное или химическое оружие.